Маск заявил о вмешательстве Twitter в выборы

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что при прежнем руководстве социальная сеть занималась вмешательством в выборы.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил, вмешавшись в дискуссию пользователей сервиса с агентством Reuters, которое со ссылкой на уволившегося сотрудника сообщило, что Twitter не располагает достаточным персоналом для поддержания безопасности. При этом один из пользователей отметил, что прошлая команда компании дискредитировала себя, а потому лишилась права выносить свои суждения о соцсети.

«Всё так. Очевидная реальность, как известно давним пользователям, заключается в том, что Twitter очень долгое время не справлялся с доверием и безопасностью и вмешивался в выборы», — указал Маск, не уточнив, какие именно выборы он имеет в виду.

Ранее Маск пообещал опубликовать документы о подавлении свободы слова в США.

Он также заявлял, что Apple и Google фактически контролируют доступ к большей части интернета.