Маск заявил о вмешательстве Twitter в выборы

Короткая ссылка
Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что при прежнем руководстве социальная сеть занималась вмешательством в выборы.
Маск заявил о вмешательстве Twitter в выборы
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил, вмешавшись в дискуссию пользователей сервиса с агентством Reuters, которое со ссылкой на уволившегося сотрудника сообщило, что Twitter не располагает достаточным персоналом для поддержания безопасности. При этом один из пользователей отметил, что прошлая команда компании дискредитировала себя, а потому лишилась права выносить свои суждения о соцсети.

«Всё так. Очевидная реальность, как известно давним пользователям, заключается в том, что Twitter очень долгое время не справлялся с доверием и безопасностью и вмешивался в выборы», — указал Маск, не уточнив, какие именно выборы он имеет в виду.

Ранее Маск пообещал опубликовать документы о подавлении свободы слова в США.

Он также заявлял, что Apple и Google фактически контролируют доступ к большей части интернета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить