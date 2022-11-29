Маск: Apple и Google контролируют доступ к большей части интернета
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- © Dimitrios Kambouris
«Это реальная проблема. Apple и Google фактически контролируют доступ к большей части интернета через свои магазины приложений», — цитирует его РИА Новости.
Об этом он написал, отвечая пользователю, который указал, что, пока Microsoft, Apple, Google и Amazon обладают неограниченной властью, здоровой системы стартапов не будет.
Ранее Маск пообещал опубликовать документы о подавлении свободы слова в США.