Маск: Apple и Google контролируют доступ к большей части интернета

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Владелец социальной сети Twitter Илон Маск пожаловался в своей соцсети, что Apple и Google фактически контролируют доступ к большей части интернета.
Маск: Apple и Google контролируют доступ к большей части интернета
  • Gettyimages.ru
  • © Dimitrios Kambouris

«Это реальная проблема. Apple и Google фактически контролируют доступ к большей части интернета через свои магазины приложений», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он написал, отвечая пользователю, который указал, что, пока Microsoft, Apple, Google и Amazon обладают неограниченной властью, здоровой системы стартапов не будет.

Ранее Маск пообещал опубликовать документы о подавлении свободы слова в США.

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