Маск: Apple и Google контролируют доступ к большей части интернета

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск пожаловался в своей соцсети, что Apple и Google фактически контролируют доступ к большей части интернета.

«Это реальная проблема. Apple и Google фактически контролируют доступ к большей части интернета через свои магазины приложений», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он написал, отвечая пользователю, который указал, что, пока Microsoft, Apple, Google и Amazon обладают неограниченной властью, здоровой системы стартапов не будет.

Ранее Маск пообещал опубликовать документы о подавлении свободы слова в США.