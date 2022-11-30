Свободу слову: как Илон Маск намерен реформировать Twitter и кто может ему помешать

Реформы в Twitter — это битва за будущее цивилизации, заявил владелец компании Илон Маск. Он также анонсировал обнародование документов — «файлов Twitter» — о подавлении свободы слова. Ранее Маск пообещал восстановить заблокированные в Twitter аккаунты. В частности, был открыт доступ к странице экс-президента США Дональда Трампа. По мнению экспертов, с приходом Маска в Twitter стало очевидно, что эта платформа может значительно изменить информационное пространство, абсолютно выжженное демократической либеральной цензурой. Однако Маск и соцсеть столкнутся с противодействием администрации Байдена и его сторонников, считают аналитики.

Владелец компании Twitter Илон Маск назвал свои реформы в соцсети «битвой за будущее цивилизации» и предостерёг от потери свободы слова в США.

«Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет потеряна даже в Америке, впереди нас ждёт только тирания», — написал Маск на своей странице в Twitter.

Кроме того, он пообещал обнародовать документы — «файлы Twitter о подавлении свободы слова».

«Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле», — подчеркнул Маск.

Ранее он призвал людей высказывать свою позицию на просторах Twitter.

«Просто хочу призвать людей с отличающимися политическими или другими взглядами принимать участие в гражданских дискуссиях в Twitter. В худшем случае другая сторона будет хоть немного лучше понимать вашу точку зрения», — заявил Маск.

Кроме того, бизнесмен намерен сделать Twitter самым достоверным источником информации.

Twitter уже сообщил о решении отменить введённую в 2020 году политику по борьбе с дезинформацией о COVID-19 и вакцинации.

Помимо прочего, Маск пообещал восстановить заблокированные в Twitter аккаунты. В частности, была разблокирована страница бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, Twitter заблокировал целый ряд аккаунтов, связанных с Трампом, после событий 6 января 2021 года. Так, через два дня после инцидента соцсеть обнародовала сообщение о бессрочной блокировке аккаунта 45-го президента США из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Как отметили в компании, применение Трампом словосочетания «американские патриоты» как характеристики ряда своих сторонников «может быть воспринято как слова поддержки для тех, кто совершал насильственные действия в Капитолии».

Как заявил ведущий Fox News Такер Карлсон, демократы США в ужасе от того, что Маск может разрешить критиковать их в Twitter, поскольку без цензуры Демпартия «не может больше удерживать власть». По его словам, в такой ситуации демократы попробуют «сокрушить Илона Маска».

Офис Twitter в Нью-Йорке, 26 октября 2022 года

AP

© Mary Altaffer

Байден против Маска

При этом Маск также считает, что ему надо готовиться к нападкам со стороны демократической администрации президента США Джо Байдена, политиков левого крыла и СМИ из-за решения разблокировать в Twitter Дональда Трампа.

В начале ноября глава Белого дома заявил, что соцсеть, которая была куплена предпринимателем Маском, «извергает ложь по всему миру». Позднее президент США заявил о необходимости проверить сотрудничество бизнесмена с другими государствами относительного того, делает ли он «что-то неподобающее» или нет.

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Напомним, ещё в конце октября экс-конгрессвумен Тулси Габбард выступила с утверждением в своём Twitter, что администрация Байдена и властные элиты «придумывают способы», как «уничтожить» Маска, поскольку они не могут его контролировать. Габбард также предположила, что окружение президента США начнёт использовать все «правоохранительные и регулирующие органы» как оружие против Маска, чтобы «свергнуть его» или заставить сдаться. Экс-конгрессвумен назвала это «откровенным авторитаризмом». Таким образом она прокомментировала информацию агентства Bloomberg, что в Белом доме обсуждают возможность проверок сделок Маска, в том числе покупки Twitter Inc.

К тому же, по словам Маска, соцсеть уже подвергается гонениям со стороны американской компании Apple.

«Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке? — написал Маск в микроблоге. — Apple также пригрозила убрать Twitter из своего App Store, но не сообщила нам причину».

Впрочем, несмотря на такого рода притеснения, Twitter установил рекорд за первую неделю (прирост пользователей ускорился более чем на 20%), когда соцсетью стал владеть Илон Маск, сообщает издание The Verge со ссылкой на внутренний документ Twitter. Отмечается, что в США этот показатель ещё выше.

«Заблокирован из-за инакомыслия»

Как заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, с приходом Маска в Twitter стало очевидно, что эта платформа в значительной степени может поменять информационное пространство, «абсолютно выжженное демократической либеральной цензурой».

«Маск, который не стесняется говорить о проблемах со свободой слова на Западе и использовать Twitter как площадку, чтобы показать, как по-настоящему должна работать свободная платформа, действительно может разительно изменить информационный ландшафт», — заявил Данюк в комментарии RT.

По его словам, Маском тут движут и «ценностные понятия», и «вещи, связанные с бизнесом».

«Не будем забывать, что Маск в первую очередь бизнесмен, желающий восстановить репутацию Twitter и параллельно увеличить себестоимость этой компании. Ведь Twitter за последние несколько лет стал одним из главных инструментов пропаганды, ущемления неугодных точек зрения, абсолютно однобокого освещения информации. И Маск понимает, что у него есть возможность сделать этот сервис более рентабельным», — сказал Данюк.

Офис Twitter

Twitter

© Elon Musk

На этом фоне Маск действительно пытается сделать Twitter свободным от ущемления «невыгодных» демократам точек зрения, как это было с Трампом и целым рядом других республиканцев, отметил Данюк.

«Речь идёт о допуске на платформу альтернативных точек зрения на ценности, на гендерную политику, на политический процесс, на внешнюю политику. Twitter в этом плане был оплотом либеральной информационной диктатуры. И то, что Маск возвращает аккаунты тем, кто раньше был заблокирован из-за инакомыслия, тому же Трампу, является хорошим сигналом», — заявил эксперт.

При этом Данюк назвал обоснованными опасения Маска, а также тех, кто выступает на его стороне, по поводу возможного противодействия со стороны администрации Байдена, его окружения и лояльных демократам СМИ.

«Байден и политики левого крыла могут спокойно спустить на Маска всевозможные проверяющие организации, обвинить его в мошенничестве, коррупции, да в чём угодно и использовать это как инструмент некого давления. Если влияние Twitter и его нового владельца, по мнению демократов, станет определяющим в контексте следующих выборов президента США, у Маска может быть много проблем», — спрогнозировал аналитик.

В свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что инциденты с Apple, которая начала притеснять соцсеть, — вполне возможно, начало кампании против Маска и Twitter.

«Это может быть стартом охоты на ведьм в лице Маска и его платформы. Twitter за счёт урезания рекламы и других мер хотят лишить заработка, а значит, попытаться удушить соцсеть. Если деньги не поступают, следовательно, платформа погибает. Однако этот план может не сработать, поскольку у Маска в распоряжении колоссальные денежные ресурсы, за счёт которых он может ещё долго держать Twitter на плаву. Попытки демократов обречены на провал. Маск может содержать эту соцсеть как хобби. Чем она для него, по всей видимости, и является», — считает эксперт.

При этом платформа может стать инструментом внутриполитической борьбы перед президентскими выборами 2024 года, сходятся во мнении аналитики.