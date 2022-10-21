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Экс-конгрессвумен Габбард: команда Байдена планирует уничтожить «неуправляемого» Маска

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Администрация президента США Джо Байдена намерена «уничтожить» миллиардера Илона Маска, потому что он неуправляем, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.
Экс-конгрессвумен Габбард: команда Байдена планирует уничтожить «неуправляемого» Маска
  • Gettyimages.ru

«Администрация Байдена и властные элиты придумывают способы уничтожить Илона Маска, потому что они не могут его контролировать», — написала она в Twitter.

Она предположила, что окружение Байдена будет использовать все «правоохранительные и регулирующие органы» в качестве оружия против Маска, чтобы «свергнуть его» или заставить его сдаться.

«Откровенный авторитаризм», — подытожила Габбард.

Так она отреагировала на сообщение Bloomberg о том, что в Белом доме обсуждают, необходимо ли проверить сделки Маска на предмет соответствия национальной безопасности.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон также заявил, что власти Соединённых Штатов намерены «уничтожить» Маска, начав расследование против него, после слов миллиардера об Украине.

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