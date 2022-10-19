Fox News: в США ведут расследование в отношении Маска после его слов об Украине

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти Соединённых Штатов намерены «уничтожить» американского предпринимателя Илона Маска, начав расследование против него, после его слов об Украине.

По словам Карлсона, Маск пытается выразить общее для большинства американцев мнение, однако это не нравится правящим элитам.

«Поэтому Министерство юстиции США сейчас ведёт расследование в отношении бизнесмена в силу причин, которые никто даже не может назвать», — приводит слова телеведущего РИА Новости.

Телеведущий подчеркнул, что американские власти предпринимают попытку запугать граждан уголовными делами, чтобы не дать им высказывать своё мнение.

Ранее компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Позже Маск заявил, что продолжит финансировать работу спутниковой связи Starlink на Украине.

Замглавы комитета Госдумы по Дальнему Востоку Сергей Каргинов выразил уверенность, что данное решение Маска было принято под давлением.