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Депутат Каргинов: Маск был вынужден изменить решение по спутникам на Украине под давлением

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Замглавы комитета Госдумы по Дальнему Востоку Сергей Каргинов выразил уверенность, что решение американского предпринимателя Илона Маска продолжить финансировать работу спутниковой связи Starlink на Украине было принято под давлением.
Депутат Каргинов: Маск был вынужден изменить решение по спутникам на Украине под давлением
  • AFP

По мнению депутата, Маск на самом деле не хочет помогать Украине, поскольку придерживается мнения, что Крым является российской территорией, а жители республик Донбасса видят своё будущее с Россией.

«Но ему просто не оставили выбора. Вот такая хвалёная «западная демократия», — написал Каргинов в Telegram.

Депутат также напомнил об оказываемом давлении на предпринимателя из-за отказа от покупки Twitter после его заявления о прекращении поставок спутниковой связи на Украину.

«И вуаля — Маск переобулся и решил продолжить поставки. Ничего не смущает?» — заключил он.

Ранее компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Позже Маск заявил, что продолжит финансировать работу спутниковой связи Starlink на Украине.

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