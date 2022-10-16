Депутат Каргинов: Маск был вынужден изменить решение по спутникам на Украине под давлением
- AFP
По мнению депутата, Маск на самом деле не хочет помогать Украине, поскольку придерживается мнения, что Крым является российской территорией, а жители республик Донбасса видят своё будущее с Россией.
«Но ему просто не оставили выбора. Вот такая хвалёная «западная демократия», — написал Каргинов в Telegram.
Депутат также напомнил об оказываемом давлении на предпринимателя из-за отказа от покупки Twitter после его заявления о прекращении поставок спутниковой связи на Украину.
«И вуаля — Маск переобулся и решил продолжить поставки. Ничего не смущает?» — заключил он.
Ранее компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.
Позже Маск заявил, что продолжит финансировать работу спутниковой связи Starlink на Украине.