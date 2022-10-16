Депутат Каргинов: Маск был вынужден изменить решение по спутникам на Украине под давлением

Замглавы комитета Госдумы по Дальнему Востоку Сергей Каргинов выразил уверенность, что решение американского предпринимателя Илона Маска продолжить финансировать работу спутниковой связи Starlink на Украине было принято под давлением.

По мнению депутата, Маск на самом деле не хочет помогать Украине, поскольку придерживается мнения, что Крым является российской территорией, а жители республик Донбасса видят своё будущее с Россией.

«Но ему просто не оставили выбора. Вот такая хвалёная «западная демократия», — написал Каргинов в Telegram.

Депутат также напомнил об оказываемом давлении на предпринимателя из-за отказа от покупки Twitter после его заявления о прекращении поставок спутниковой связи на Украину.

«И вуаля — Маск переобулся и решил продолжить поставки. Ничего не смущает?» — заключил он.

Ранее компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Позже Маск заявил, что продолжит финансировать работу спутниковой связи Starlink на Украине.