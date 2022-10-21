Bloomberg: в Белом доме обсуждают возможность проверок сделок Маска

В Белом доме обсуждают, необходимо ли проверить на предмет соответствия национальной безопасности сделок американского предпринимателя Илона Маска.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В сообщении говорится, что чиновники американской администрации обсуждают, нужно ли провести проверки в отношении некоторых сделок Маска, в том числе покупки Twitter Inc., а также в отношении спутниковой системы SpaceX Starlink.

Ранее Маск выразил мнение, что достижение компромисса по вопросу Крыма является самым вероятным результатом противостояния России и Запада на Украине.

Кроме того, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти Соединённых Штатов намерены «уничтожить» Маска, начав расследование против него, после слов миллиардера об Украине.