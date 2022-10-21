Маск назвал компромисс по Крыму вероятным сценарием решения конфликта

Бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что достижение компромисса по вопросу Крыма является самым вероятным результатом противостояния России и Запада на Украине.

«Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много будет жертв и разрушений до этого», — написал он в Twitter.

Маск ранее заявил, что пытается добиться деэскалации ситуации на Украине, однако пока безуспешно.

По его словам, люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.

Он также предлагал свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.