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Илон Маск заявил, что пытается добиться деэскалации конфликта на Украине

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что пытается добиться деэскалации ситуации на Украине, однако пока безуспешно.

Так он прокомментировал публикацию предпринимателя Кима Доткома в Twitter, в которой он приветствовал усилия Маска и обвинил США в безрассудной внешней политике по Украине.

«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно», — ответил основатель SpaceX.

Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.

Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.

После этих заявлений в Одессе убрали фото американского предпринимателя с билборда со знаменитостями, поддерживающими Украину.

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