Илон Маск заявил, что пытается добиться деэскалации конфликта на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что пытается добиться деэскалации ситуации на Украине, однако пока безуспешно.

Так он прокомментировал публикацию предпринимателя Кима Доткома в Twitter, в которой он приветствовал усилия Маска и обвинил США в безрассудной внешней политике по Украине.

«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно», — ответил основатель SpaceX.

Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.

Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.

После этих заявлений в Одессе убрали фото американского предпринимателя с билборда со знаменитостями, поддерживающими Украину.