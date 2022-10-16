Илон Маск заявил, что пытается добиться деэскалации конфликта на Украине
Так он прокомментировал публикацию предпринимателя Кима Доткома в Twitter, в которой он приветствовал усилия Маска и обвинил США в безрассудной внешней политике по Украине.
«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно», — ответил основатель SpaceX.
Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.
Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.
После этих заявлений в Одессе убрали фото американского предпринимателя с билборда со знаменитостями, поддерживающими Украину.