Fox News: демократы США в ужасе от того, что Маск разрешит критиковать их в Twitter

Члены Демократической партии США в ужасе от того, что новый владелец Twitter Илон Маск позволит пользователям критиковать их в соцсети, потому что «без цензуры Демократическая партия не может больше удерживать власть». Такое мнение выразил ведущий Fox News Такер Карлсон.

В мае предприниматель назвал Демократическую партию США партией раскола и объявил, что намерен поддержать республиканцев на предстоящих выборах.

«Демократы очень обеспокоены грядущими выборами. И они в полном ужасе из-за того, что Илон Маск может позволить людям критиковать их в Twitter. Им известно то, чего, похоже, не знают республиканцы: что без цензуры Демократическая партия не может больше удерживать власть», — сказал Карлсон.

По его словам, в такой ситуации демократы вынуждены «мешать задавать вопросы», поэтому «они должны сокрушить Илона Маска».

«Не потому, что он — человек правых взглядов, а потому, что он позволит их оппонентам говорить. И, разумеется, они используют нападение на бедного Пола Пелоси именно для этого», — считает ведущий.

Так, Карлсон привёл в пример случай, когда The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что «Маск в своём твите поделился ссылкой с сайта, известного своими публикациями фейковых новостей».

Журналист NBC News Бен Коллинс, в свою очередь, утверждает, что твиты Маска — это «то, как вы теряете демократию в эпоху интернета».

Ведущий Джимми Киммел при этом «перешёл к личным нападкам на Илона Маска», а канал CNN заявил своим зрителям, что после того, как на Пола Пелоси напали, Маск «уже не может позволять людям свободно высказываться в Twitter».

«Им нужна цензура. И они попытаются использовать это ужасающее преступление, чтобы сохранить её», — подытожил Карлсон, слова которого приводит ИноТВ.



Ранее Маск распустил совет директоров Twitter. Он пообещал создать совет модерации контента.

По его словам, Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.