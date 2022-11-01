Предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter, сообщается в документах, которые размещены в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Отмечается, что 27 октября, после заключения сделки, Маск стал единоличным директором компании.

«В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», — цитирует ТАСС один из документов.

Как стало известно ранее, Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.

Бизнесмен заявил, что Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.