Илон Маск заявил, что Twitter должен стать честной платформой для дебатов

Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями, заявил американский предприниматель Илон Маск, который планирует приобрести соцсеть.

«Twitter должен быть настолько инклюзивным, насколько это возможно, и служить в качестве честного форума для оживлённых, хоть и временами злобных дебатов между людьми с различающимися убеждениями», — заявил он в своём микроблоге.

Ранее Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки о покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорных обязательств.

После этого компания подала в суд на бизнесмена, чтобы добиться приобретения им соцсети.

Позднее сообщалось, что власти США расследуют действия Маска касательно сделки с Twitter.