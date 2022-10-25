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Илон Маск заявил, что Twitter должен стать честной платформой для дебатов

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Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями, заявил американский предприниматель Илон Маск, который планирует приобрести соцсеть.

«Twitter должен быть настолько инклюзивным, насколько это возможно, и служить в качестве честного форума для оживлённых, хоть и временами злобных дебатов между людьми с различающимися убеждениями», — заявил он в своём микроблоге.

Ранее Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки о покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорных обязательств.

После этого компания подала в суд на бизнесмена, чтобы добиться приобретения им соцсети.

Позднее сообщалось, что власти США расследуют действия Маска касательно сделки с Twitter.

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