Спикер палаты представителей США Пелоси рассказала о состоянии мужа после нападения

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала, что состояние её супруга Пола Пелоси после нападения улучшается.

«Его состояние продолжает улучшаться», — говорится на сайте Пелоси.

Она также поблагодарила полицию, экстренные службы и врачей за быстрое реагирование.

Ранее сообщалось о нападении на дом спикера палаты представителей США в Сан-Франциско, пострадал её супруг Пол Пелоси. Самой Нэнси Пелоси в момент нападения не было в городе.

Затем муж Нэнси Пелоси был прооперирован.

Президент США Джо Байден лично позвонил спикеру палаты представителей конгресса, чтобы выразить слова поддержки в связи с недавним нападением.