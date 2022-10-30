Спикер палаты представителей США Пелоси рассказала о состоянии мужа после нападения
«Его состояние продолжает улучшаться», — говорится на сайте Пелоси.
Она также поблагодарила полицию, экстренные службы и врачей за быстрое реагирование.
Ранее сообщалось о нападении на дом спикера палаты представителей США в Сан-Франциско, пострадал её супруг Пол Пелоси. Самой Нэнси Пелоси в момент нападения не было в городе.
Затем муж Нэнси Пелоси был прооперирован.
Президент США Джо Байден лично позвонил спикеру палаты представителей конгресса, чтобы выразить слова поддержки в связи с недавним нападением.