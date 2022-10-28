Неизвестный ворвался в дом спикера палаты представителей США Пелоси и напал на её супруга

Нападение совершено на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, пострадал её супруг Пол Пелоси, сообщила пресс-служба политика.

«Сегодня утром злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и напал на господина Пелоси. Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются. Господин Пелоси был доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь, ожидается, что он полностью поправится», — говорится в заявлении.

Самой Нэнси Пелоси в момент нападения не было в Сан-Франциско, отметила пресс-служба.

Ранее Пелоси не стала отвечать на вопрос о том, останется ли она на своём посту, если демократы сохранят большинство в палате по итогам промежуточных выборов в ноябре.