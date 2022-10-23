Пелоси не ответила, останется ли она спикером палаты представителей при победе демократов

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на стала отвечать на вопрос о том, останется ли она на своём посту, если демократы сохранят большинство в палате по итогам промежуточных выборов в ноябре.

В интервью CBS ведущая программы Face the Nation Маргарет Бреннан задала Пелоси вопрос, намерена ли 82-летняя сторонница демократов остаться на своём посту.

«Я не говорю об этом... Я здесь для того, чтобы говорить о том, как мы выиграем выборы», — ответила политик, слова которой приводит газета The Hill.

Уточняется, что ранее Пелоси допустила, что сохранит должность в конце срока, однако некоторые конгрессмены выразили мнение, что в случае победы демократов в палате представителей спикер продолжит работать на своём месте.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что он обеспокоен в связи с тем, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США в ноябре это повлияет на оказание помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии может стать причиной ослабления военной поддержки.