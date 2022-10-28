Байден лично позвонил Нэнси Пелоси в связи с нападением на её супруга
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«Президент молится за Пола Пелоси и всю семью спикера Пелоси. Сегодня утром он позвонил спикеру, чтобы выразить свою поддержку после этого ужасного нападения», — рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По её словам, глава государства осуждает любое насилие и просит проявить уважение к желанию семьи Пелоси соблюсти неприкосновенность частной жизни.
Ранее сообщалось о нападении на дом спикера палаты представителей США, пострадал её супруг Пол Пелоси. Самой Нэнси Пелоси в момент нападения не было в Сан-Франциско.