Байден лично позвонил Нэнси Пелоси в связи с нападением на её супруга

Президент США Джо Байден позвонил спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси лично, чтобы выразить слова поддержки в связи с недавним нападением на её супруга Пола в резиденции пары в Сан-Франциско.

«Президент молится за Пола Пелоси и всю семью спикера Пелоси. Сегодня утром он позвонил спикеру, чтобы выразить свою поддержку после этого ужасного нападения», — рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, глава государства осуждает любое насилие и просит проявить уважение к желанию семьи Пелоси соблюсти неприкосновенность частной жизни.

Ранее сообщалось о нападении на дом спикера палаты представителей США, пострадал её супруг Пол Пелоси. Самой Нэнси Пелоси в момент нападения не было в Сан-Франциско.