CNN: мужа Пелоси прооперировали после нападения

Муж спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пол был прооперирован после нападения злоумышленника на дом супружеской пары в Сан-Франциско.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, ему потребовалась помощь хирургов из-за травм головы, полученных в результате нападения мужчины с молотком. Данных о тяжести и характере повреждений не приводится.

Сама Нэнси Пелоси смогла поговорить с супругом после нападения и до операции, сейчас она летит в Сан-Франциско к мужу.

Ранее сообщалось о нападении на дом спикера палаты представителей США, пострадал её супруг Пол Пелоси. Самой Нэнси Пелоси в момент нападения не было в городе.

Президент США Джо Байден лично позвонил спикеру палаты представителей конгресса, чтобы выразить слова поддержки в связи с недавним нападением.

Напавшего обвинили в покушении на убийство, нападении со смертельным оружием, жестоком обращении с пожилыми людьми и ряде других преступлений.