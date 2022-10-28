Напавшему на дом Нэнси Пелоси вменяют покушение на убийство и ряд других преступлений
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«Подозреваемому вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения», — приводит РИА Новости заявление представителя полиции Сан-Франциско.
По его словам, преступником оказался 42-летний Дэвид ДеПейп. Мотивы нападения устанавливаются.
Ранее сообщалось о нападении на дом спикера палаты представителей США, пострадал её супруг Пол Пелоси. Самой Нэнси Пелоси в момент нападения не было в Сан-Франциско.
Президент США Джо Байден лично позвонил спикеру палаты представителей конгресса, чтобы выразить слова поддержки в связи с недавним нападением на её супруга Пола в резиденции пары в Сан-Франциско.