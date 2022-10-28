Узнать больше

Напавшему на дом Нэнси Пелоси вменяют покушение на убийство и ряд других преступлений

Короткая ссылка
Напавшего на дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвинили в покушении на убийство, нападении со смертельным оружием, жестоком обращении с пожилыми людьми и ряде других преступлений.
Напавшему на дом Нэнси Пелоси вменяют покушение на убийство и ряд других преступлений
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Подозреваемому вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения», — приводит РИА Новости заявление представителя полиции Сан-Франциско.

По его словам, преступником оказался 42-летний Дэвид ДеПейп. Мотивы нападения устанавливаются.

Ранее сообщалось о нападении на дом спикера палаты представителей США, пострадал её супруг Пол Пелоси. Самой Нэнси Пелоси в момент нападения не было в Сан-Франциско.

Президент США Джо Байден лично позвонил спикеру палаты представителей конгресса, чтобы выразить слова поддержки в связи с недавним нападением на её супруга Пола в резиденции пары в Сан-Франциско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить