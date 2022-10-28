Напавшему на дом Нэнси Пелоси вменяют покушение на убийство и ряд других преступлений

Напавшего на дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвинили в покушении на убийство, нападении со смертельным оружием, жестоком обращении с пожилыми людьми и ряде других преступлений.

«Подозреваемому вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения», — приводит РИА Новости заявление представителя полиции Сан-Франциско.

По его словам, преступником оказался 42-летний Дэвид ДеПейп. Мотивы нападения устанавливаются.

Ранее сообщалось о нападении на дом спикера палаты представителей США, пострадал её супруг Пол Пелоси. Самой Нэнси Пелоси в момент нападения не было в Сан-Франциско.

Президент США Джо Байден лично позвонил спикеру палаты представителей конгресса, чтобы выразить слова поддержки в связи с недавним нападением на её супруга Пола в резиденции пары в Сан-Франциско.