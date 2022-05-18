New York Post: Маск заявил о намерении поддержать республиканцев на выборах
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Он объяснил, что раньше всегда поддерживал демократов и считал, что никогда не будет голосовать за республиканцев.
«Теперь на этих выборах я буду (голосовать за Республиканскую партию. — RT)», — сказал Маск.
Предприниматель также раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за отсутствие значительных достижений в стране.
«Похоже, эта администрация мало что делает», — сказал он.
Также Маск считает, что на Байдена оказывают сильное влияние профсоюзы.
«В случае с Байденом он просто слишком сильно схвачен профсоюзами, чего не было с Обамой», — заявил он.
Ранее Маск подтвердил своё намерение восстановить экс-президенту США Дональду Трампу доступ к социальной сети Twitter.