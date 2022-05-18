New York Post: Маск заявил о намерении поддержать республиканцев на выборах

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что впервые намерен поддержать Республиканскую партию США на предстоящих выборах. Об этом пишет New York Post.
New York Post: Маск заявил о намерении поддержать республиканцев на выборах
  • Gettyimages.ru

Он объяснил, что раньше всегда поддерживал демократов и считал, что никогда не будет голосовать за республиканцев.

«Теперь на этих выборах я буду (голосовать за Республиканскую партию. — RT)», — сказал Маск.

Предприниматель также раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за отсутствие значительных достижений в стране.

«Похоже, эта администрация мало что делает», — сказал он.

Также Маск считает, что на Байдена оказывают сильное влияние профсоюзы. 

«В случае с Байденом он просто слишком сильно схвачен профсоюзами, чего не было с Обамой», — заявил он.

Ранее Маск подтвердил своё намерение восстановить экс-президенту США Дональду Трампу доступ к социальной сети Twitter.

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