New York Post: Маск заявил о намерении поддержать республиканцев на выборах

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что впервые намерен поддержать Республиканскую партию США на предстоящих выборах. Об этом пишет New York Post.

Он объяснил, что раньше всегда поддерживал демократов и считал, что никогда не будет голосовать за республиканцев.

«Теперь на этих выборах я буду (голосовать за Республиканскую партию. — RT)», — сказал Маск.

Предприниматель также раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за отсутствие значительных достижений в стране.

«Похоже, эта администрация мало что делает», — сказал он.

Также Маск считает, что на Байдена оказывают сильное влияние профсоюзы.

«В случае с Байденом он просто слишком сильно схвачен профсоюзами, чего не было с Обамой», — заявил он.

Ранее Маск подтвердил своё намерение восстановить экс-президенту США Дональду Трампу доступ к социальной сети Twitter.