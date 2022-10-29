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Илон Маск пообещал создать совет модерации контента в Twitter

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Американский бизнесмен Илон Маск, который недавно возглавил Twitter, пообещал создать совет модерации контента.
Илон Маск пообещал создать совет модерации контента в Twitter
  • Gettyimages.ru

«Twitter сформирует совет модерации контента с широким разнообразием точек зрения. Никаких важных решений по поводу контента или восстановления аккаунтов приниматься не будет, пока не соберётся совет», — сообщил он.

Как стало известно ранее, Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.

Бизнесмен заявил, что Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон напомнил американскому предпринимателю Илону Маску, который приобрёл компанию Twitter, что в Евросоюзе «птичка будет летать по правилам ЕС».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал американскому предпринимателю Илону Маску удачи в преодолении политической предвзятости и диктатуры в Twitter, которую приобрёл бизнесмен. Он также посоветовал ему «заканчивать» со Starlink на Украине.

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