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В ЕК напомнили купившему Twitter Маску, что в Европе «птичка будет летать по правилам ЕС»

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Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон напомнил американскому предпринимателю Илону Маску, который приобрёл компанию Twitter, что в Евросоюзе «птичка будет летать по правилам ЕС».
В ЕК напомнили купившему Twitter Маску, что в Европе «птичка будет летать по правилам ЕС»
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Sullivan

Так он прокомментировал твит Маска, который заявил, что «птичка освобождена».

«В Европе птичка будет летать по нашим правилам», — написал еврочиновник.

Логотип Twitter представляет собой птицу, которая ассоциируется с названием соцсети (tweet на русском языке означает «чириканье»).

Как стало известно ранее, Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.

По информации Bloomberg, Маск будет занимать пост генерального директора компании, но временно.

Бизнесмен заявил, что Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.

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