В ЕК напомнили купившему Twitter Маску, что в Европе «птичка будет летать по правилам ЕС»
- Gettyimages.ru
- © Justin Sullivan
Так он прокомментировал твит Маска, который заявил, что «птичка освобождена».
«В Европе птичка будет летать по нашим правилам», — написал еврочиновник.
Логотип Twitter представляет собой птицу, которая ассоциируется с названием соцсети (tweet на русском языке означает «чириканье»).
Как стало известно ранее, Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.
По информации Bloomberg, Маск будет занимать пост генерального директора компании, но временно.
Бизнесмен заявил, что Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.