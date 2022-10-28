Медведев пожелал Маску преодолеть политическую предвзятость соцсети Twitter
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«Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И завязывайте уже с этим бизнесом Starlink на Украине», — написал Медведев в соцсети.
Как стало известно ранее, Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.
По информации Bloomberg, Маск будет занимать пост генерального директора компании, но временно.
Бизнесмен заявил, что Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.