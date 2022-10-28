Медведев пожелал Маску преодолеть политическую предвзятость соцсети Twitter

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал американскому предпринимателю Илону Маску удачи в преодолении политической предвзятости и диктатуры в Twitter, которую приобрёл бизнесмен. Он также посоветовал ему «заканчивать» со Starlink на Украине.

«Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И завязывайте уже с этим бизнесом Starlink на Украине», — написал Медведев в соцсети.

Как стало известно ранее, Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.

По информации Bloomberg, Маск будет занимать пост генерального директора компании, но временно.

Бизнесмен заявил, что Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.