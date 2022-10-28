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Медведев пожелал Маску преодолеть политическую предвзятость соцсети Twitter

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал американскому предпринимателю Илону Маску удачи в преодолении политической предвзятости и диктатуры в Twitter, которую приобрёл бизнесмен. Он также посоветовал ему «заканчивать» со Starlink на Украине.
Медведев пожелал Маску преодолеть политическую предвзятость соцсети Twitter
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Sullivan

«Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И завязывайте уже с этим бизнесом Starlink на Украине», — написал Медведев в соцсети.

Как стало известно ранее, Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.

По информации Bloomberg, Маск будет занимать пост генерального директора компании, но временно.

Бизнесмен заявил, что Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.

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