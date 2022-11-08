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Verge: прирост пользователей Twitter установил рекорд за время владения соцсетью Маском

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Ежедневный прирост пользователей Twitter установил рекорд за первую неделю, когда соцсетью стал владеть предприниматель Илон Маск.

Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на внутренний документ компании.

Отмечается, что ежедневный прирост пользователей ускорился более чем на 20%.

Также сообщается, что в США данный показатель ещё выше.

4 ноября Илон Маск заявил, что рассматривает возможность ввести функцию платных личных сообщений в Twitter.

Кроме того, он сказал, что в Twitter скоро будет возможно прикреплять к публикациям длинные тексты.

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