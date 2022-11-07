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NYT: Twitter отложил введение платной верификации аккаунтов до конца выборов в конгресс

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Социальная сеть Twitter, которую в октябре приобрёл бизнесмен Илон Маск, отложит введение платной системы верификации аккаунтов до завершения промежуточных выборов в конгресс.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

«Twitter откладывает развёртывание системы подписки для верификации пользователей за $7,99 в месяц до завершения промежуточных выборов во вторник», — сказано в материале.

4 ноября Илон Маск заявил, что рассматривает возможность ввести функцию платных личных сообщений в Twitter.

Кроме того, он заявил, что в Twitter скоро будет возможно прикреплять к публикациям длинные тексты.

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