NYT: Twitter отложил введение платной верификации аккаунтов до конца выборов в конгресс
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.
«Twitter откладывает развёртывание системы подписки для верификации пользователей за $7,99 в месяц до завершения промежуточных выборов во вторник», — сказано в материале.
4 ноября Илон Маск заявил, что рассматривает возможность ввести функцию платных личных сообщений в Twitter.
Кроме того, он заявил, что в Twitter скоро будет возможно прикреплять к публикациям длинные тексты.