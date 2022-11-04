Узнать больше

NYT: Маск рассматривает возможность введения платных личных сообщений в Twitter

Короткая ссылка
Бизнесмен Илон Маск рассматривает возможность ввести функцию платных личных сообщений в Twitter.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что пользователи соцсети смогут «отправлять личные сообщения любимым знаменитостям за символическую плату».

Ранее Маск распустил совет директоров Twitter. Он пообещал создать совет модерации контента.

По его словам, Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.

Кроме того, Маск выступил за введение платы за верификацию аккаунтов в этой социальной сети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить