NYT: Маск рассматривает возможность введения платных личных сообщений в Twitter

Бизнесмен Илон Маск рассматривает возможность ввести функцию платных личных сообщений в Twitter.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что пользователи соцсети смогут «отправлять личные сообщения любимым знаменитостям за символическую плату».

Ранее Маск распустил совет директоров Twitter. Он пообещал создать совет модерации контента.

По его словам, Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.

Кроме того, Маск выступил за введение платы за верификацию аккаунтов в этой социальной сети.