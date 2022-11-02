Маск намерен сделать Twitter самым точным источником информации

Предприниматель Илон Маск заявил о своём намерении сделать Twitter самым точным источником информации в мире.

«Наша цель заключается в том, чтобы сделать Twitter самым точным источником информации на Земле», — приводит РИА Новости слова Маска в социальной сети.

Он отметил, что на точности не должна сказываться политическая принадлежность.

Ранее Маск распустил совет директоров Twitter. Он пообещал создать совет модерации контента.

По его словам, Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.

Кроме того, Маск выступил за введение платы за верификацию аккаунтов в этой социальной сети.