WP: Маск предоставил инвесторам доступ к конфиденциальным данным Twitter в рамках сделки

Крупные иностранные инвесторы Twitter получили доступ к конфиденциальной информации о соцсети.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Крупные инвесторы... заключили конфиденциальные соглашения, в которых чётко прописываются их потенциальные роли и доступ к информации, приоритет отдаётся тем, кто вложил $250 млн и больше», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что речь идёт о финансовых показателях и, вероятно, личных данных пользователей.

Ранее Маск распустил совет директоров Twitter. Он пообещал создать совет модерации контента.

По его словам, Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.

Кроме того, Маск выступил за введение платы за верификацию аккаунтов в этой социальной сети.