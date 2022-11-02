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WP: Маск предоставил инвесторам доступ к конфиденциальным данным Twitter в рамках сделки

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Крупные иностранные инвесторы Twitter получили доступ к конфиденциальной информации о соцсети.
WP: Маск предоставил инвесторам доступ к конфиденциальным данным Twitter в рамках сделки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Крупные инвесторы... заключили конфиденциальные соглашения, в которых чётко прописываются их потенциальные роли и доступ к информации, приоритет отдаётся тем, кто вложил $250 млн и больше», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что речь идёт о финансовых показателях и, вероятно, личных данных пользователей.

Ранее Маск распустил совет директоров Twitter. Он пообещал создать совет модерации контента.

По его словам, Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.

Кроме того, Маск выступил за введение платы за верификацию аккаунтов в этой социальной сети.

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