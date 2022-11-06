Маск: в Twitter можно будет прикреплять длинные тексты к публикациям

В Twitter скоро будет возможно прикреплять к публикациям длинные тексты, заявил новый глава компании Илон Маск.

«Twitter вскоре добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, положив конец абсурдной практике скриншотов из блокнота», — приводит РИА Новости слова Маск в соцсети.

Он отметил, что далее последует монетизация для создателей любого вида контента.

2 ноября Маск сообщил о своём намерении сделать Twitter самым точным источником информации в мире.

Кроме того, 5 ноября он заявил, что приобретённая им за $44 млрд платформа Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире.