Маск: в Twitter можно будет прикреплять длинные тексты к публикациям
«Twitter вскоре добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, положив конец абсурдной практике скриншотов из блокнота», — приводит РИА Новости слова Маск в соцсети.
Он отметил, что далее последует монетизация для создателей любого вида контента.
2 ноября Маск сообщил о своём намерении сделать Twitter самым точным источником информации в мире.
Кроме того, 5 ноября он заявил, что приобретённая им за $44 млрд платформа Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире.