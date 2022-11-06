Глава УВКПЧ ООН призвал Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал предпринимателя Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в Twitter.

«Я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством», — цитирует РИА Новости Тюрка.

Он отметил, что уважение прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы.

2 ноября Маск сообщил о своём намерении сделать Twitter самым точным источником информации в мире.

Кроме того, 5 ноября он заявил, что приобретённая им за $44 млрд платформа Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире.