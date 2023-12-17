CNN: в конгрессе обсуждают ужесточение для мигрантов в обмен на помощь для ВСУ
Телеканал сообщает, что высокопоставленные чиновники Белого дома, в том числе руководитель аппарата администрации Джефф Зиентс, провели переговоры с республиканцами и демократами, чтобы попытаться достичь консенсуса по изменениям в пограничной политике.
«Потенциальные изменения, направленные на ужесточение условий предоставления убежища, наряду с другими более строгими иммиграционными мерами, вызывают затруднения у демократов, которые обеспокоены тем, что Белый дом принимает иммиграционную политику эпохи Трампа», — отмечается в материале.
Как писала The Wall Street Journal, Владимир Зеленский не смог добиться получения военной помощи от США, поэтому решил переключить своё внимание на Европу.