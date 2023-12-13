Байден: республиканцы США «сделали Путину рождественский подарок»
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Об этом пишет Axios.
По словам Байдена, который выступал на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, «лоялисты в Москве» празднуют блокировку республиканцами помощи Украине.
Перед уходом на каникулы палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине.
Как писало агентство Bloomberg, Зеленский умолял конгрессменов о новой финансовой помощи и обещал, что Украина будет призывать больше мужчин старше 45 лет.