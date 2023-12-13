Bloomberg: Зеленский умолял конгрессменов о деньгах, обещав усилить мобилизацию

Владимир Зеленский умолял конгрессменов США дать ему ещё денег и обещал им, что Украина будет призывать больше мужчин старше 45 лет.

«Владимир Зеленский умолял американских законодателей одобрить помощь в размере $61 млрд, жизненно важную для его военных усилий», — пишет агентство Bloomberg.

Вместе с этим отмечается, что Зеленского на Капитолийском холме ожидал лишь прохладный приём.

В рамках беседы с американскими конгрессменами он пообещал им, что «его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет», и добавил, что, возможно, Украине придётся прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь со стороны США и их европейских союзников становится всё более скудной.

Ранее стало известно, что палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине перед уходом на каникулы.