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Bloomberg: Зеленский умолял конгрессменов о деньгах, обещав усилить мобилизацию

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Владимир Зеленский умолял конгрессменов США дать ему ещё денег и обещал им, что Украина будет призывать больше мужчин старше 45 лет.
Bloomberg: Зеленский умолял конгрессменов о деньгах, обещав усилить мобилизацию
  • Gettyimages.ru
  • © Susan Walsh

«Владимир Зеленский умолял американских законодателей одобрить помощь в размере $61 млрд, жизненно важную для его военных усилий», — пишет агентство Bloomberg.

Вместе с этим отмечается, что Зеленского на Капитолийском холме ожидал лишь прохладный приём.

В рамках беседы с американскими конгрессменами он пообещал им, что «его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет», и добавил, что, возможно, Украине придётся прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь со стороны США и их европейских союзников становится всё более скудной.

Ранее стало известно, что палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине перед уходом на каникулы.

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