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Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что им каникулы важнее проблем Украины

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Лидер демократов в сенате США Чак Шумер упрекнул республиканцев в том, что им важнее уехать домой на праздничные каникулы, чем разрешить вопрос с финансированием поставок оружия Украине и миграционный кризис.
Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что им каникулы важнее проблем Украины
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, слишком большое число республиканцев, кажется, больше заинтересованы сейчас в том, чтобы вернуться домой на праздники, чем задержаться и завершить свою работу», — сказал он в сенате. Слова конгрессмена приводит РИА Новости.

Президент Джо Байден ранее обвинил республиканцев в конгрессе в том, что они «дарят Владимиру Путину величайший рождественский подарок», отказавшись от согласования пакета военной помощи для Украины.

Перед уходом на каникулы палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине.

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