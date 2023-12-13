Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что им каникулы важнее проблем Украины
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«К сожалению, слишком большое число республиканцев, кажется, больше заинтересованы сейчас в том, чтобы вернуться домой на праздники, чем задержаться и завершить свою работу», — сказал он в сенате. Слова конгрессмена приводит РИА Новости.
Президент Джо Байден ранее обвинил республиканцев в конгрессе в том, что они «дарят Владимиру Путину величайший рождественский подарок», отказавшись от согласования пакета военной помощи для Украины.
Перед уходом на каникулы палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине.