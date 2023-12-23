«Понятная цель»: Нидерланды заявили о подготовке истребителей F-16 для передачи Украине

Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для их последующей передачи Украине, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. Нидерланды, Дания и ряд других западных стран в настоящее время принимают участие в подготовке украинских лётчиков. В России неоднократно предупреждали, что, если самолёты, переданные Украине, будут базироваться в соседних странах НАТО, Москва расценит это как вступление альянса в конфликт. По словам военных экспертов, пока что вопрос передачи F-16 киевскому режиму по-прежнему находится в политической плоскости, но у РФ есть все необходимые средства для их уничтожения.

Нидерланды подготовят к передаче Украине 18 истребителей F-16, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам телефонного разговора с главой киевского режима Зеленским.

«Сегодня я также проинформировал... Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 к отправке на Украину. Поставка F-16 — один из самых важных элементов достигнутых соглашений по военной помощи Украине», — написал политик на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Рютте, такое решение правительства Нидерландов «является подтверждением неизменной готовности... предоставить Украине поддержку, необходимую ей для того, чтобы дать отпор продолжающейся российской агрессии».

При этом чиновник заявил, что, помимо разрешения на экспорт, для осуществления отправки истребителей украинской стороне должен быть выполнен ещё ряд критериев, включая требования к личному составу и инфраструктуре.

Нидерландская коалиция

Напомним, в течение всего года Киев регулярно требовал от стран Запада передать Украине боевые самолёты. Первоначально союзники по НАТО исключали такую возможность, однако изменили свою позицию после того, как в Белом доме в мае заявили, что США не будут возражать против поставок Киеву F-16 другими странами. После этого глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что Нидерланды и Дания возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских лётчиков к полётам на F-16.

Владимир Зеленский и Марк Рютте

AP

© Peter Dejong

В августе Зеленский заявил, что достиг «прорывной» договорённости с Нидерландами в вопросе поставок истребителей F-16 и что эта страна передаст Киеву 42 такие машины. В своём Telegram-канале Зеленский сообщил, что Украина получит истребители, когда украинские пилоты и инженеры завершат обучение.

Однако позднее агентство Reuters со ссылкой на нидерландского премьера Марка Рютте пояснило, что глава правительства пока не может назвать точное количество F-16, которые страна намерена передать Киеву, а 42 — это общее количество истребителей, имеющихся у Нидерландов.

По данным СМИ, на конец августа королевство располагало только 24 истребителями F-16, которые планируется снять с вооружения к середине 2024 года для замены на более современные F-35. Оставшиеся 18 самолётов выставлены на продажу.

Вместе с тем в начале ноября Нидерланды передали Румынии пять истребителей F-16, которые будут использоваться в центре обучения пилотированию самолётов, в том числе для подготовки украинских лётчиков. Власти Румынии уточнили, что этот учебный центр был создан в сотрудничестве с Минобороны Нидерландов и американской оружейной корпорацией Lockheed Martin, предоставляющей инструкторов и специалистов по обслуживанию, а также при поддержке Дании.

Стоит отметить, что ранее представители киевского режима жаловались на отставание в графике подготовки лётного состава для истребителей, проводимой странами НАТО.

Но, помимо проблемы подготовки украинских лётчиков, открытым остаётся вопрос и о том, где будут базироваться и откуда будут совершать боевые вылеты истребители F-16, переданные воздушным силам Киева в условиях значительного разрушения аэродромов.

В свою очередь, в РФ неоднократно предупреждали, что размещение этих истребителей на аэродромах соседних с Украиной стран НАТО Москва будет расценивать как прямое вступление альянса в конфликт. В частности, 13 декабря глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил об этом участникам пленарного заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО (Польши, Румынии и Словакии. — RT) будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — сказал российский дипломат.

Политические заявления

Правительство Нидерландов заявляет, что пока лишь готовит самолёты к передаче, а когда именно они появятся на Украине — вопрос до сих пор открытый, отметил в разговоре с RT эксперт, заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

«Желание передать самолёты транслируется разными странами уже давно. Также организуются группы украинских лётчиков и инженеров, которые проходят обучение и ознакомление с F-16. Но до сих пор конкретных результатов у этого процесса нет», — констатировал собеседник RT.

Истребители F-16 Fighting Falcon

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© mariusz_prusaczyk

Кроме того, к передаче этих самолётов должна быть подготовлена соответствующая инфраструктура на Украине, напомнил Владимир Попов.

«Иначе эти истребители будут небоеспособными и попросту станут летающими мишенями. Просто так пригнать их на Украину и сразу начать применять в боевых операциях не получится. В течение первой половины 2024 года они точно не будут применены. Пока что всё это остаётся в плоскости политических жестов и заявлений», — добавил Попов.

Не стоит забывать и о том, что европейцы отдают Украине самолёты, которые идут на списание, напомнил эксперт.

«Это старые машины, которые были долгое время на хранении, в лучшем случае их использовали для учебно-тренировочных полётов. Это совсем не те самолёты, которые могут переломить ход событий или на равных соперничать с такими российскими самолётами, как МиГ-35 или Су-35. Поэтому, повторюсь, заявление уходящего премьер-министра Нидерландов — это всего лишь политический шаг. Тем не менее к любым заявлениям Запада о намерении передать Киеву ту или иную технику стоит относиться внимательно», — подчеркнул Владимир Попов.

При этом, как заметил эксперт, помимо возраста и неизвестной степени готовности машин, нужно помнить о других нюансах эксплуатации F-16.

«У него есть свои особенности в плане пилотирования, которые связаны с тем, что это лёгкий самолёт. Во-вторых, все указатели в кабине и инструкции будут на английском языке — это точно станет препятствием для украинских лётчиков в процессе освоения и использования F-16. Даже при определённом уровне подготовки это скажется на реакции и будет ухудшать качество пилотирования», — считает Владимир Попов.

В вопросе передачи странами НАТО боевых самолётов киевскому режиму требуется прояснить главные моменты, от которых будут зависеть последующие действия России, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Один из главных вопросов: какие средства поражения будут нести эти F-16 и на каких аэродромах они будут базироваться. Потому что если базирование и вылеты на боевое применение будут осуществляться, допустим, с аэродромов стран — членов НАТО, то Российская Федерация вправе расценить это как объявление войны этими странами и Североатлантическим альянсом в целом. А это открывает РФ возможность нанесения ударов по натовским аэродромам для купирования прямой и явной агрессии против России и её территорий», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Если же киевский режим решит базировать эти машины на своих аэродромах, тогда Россия задействует средства противовоздушной обороны и будет наносить удары высокоточным оружием по местам базирования F-16 на украинской территории. Впрочем, добавил Коротченко, эти истребители не являются сложной целью для российского оружия.

«Для российских комплексов ПВО истребитель F-16 — это понятная, обнаруживаемая и поражаемая цель. Любой наш комплекс, начиная от малой дальности — такой, как «Тор-М2», средней дальности — «Бук-M3», а также большой дальности — С-400 и С-300В4, — вся эта линейка в зоне своей ответственности гарантированно сможет его обнаружить и поразить. При этом войсковые комплексы на гусеничном шасси смогут прикрывать от F-16 наши войска на передовой», — уверен собеседник RT.

Тем не менее истребитель F-16 остаётся эффективным средством поражения и российские силы должны быть готовы к его появлению в зоне спецоперации, добавил Коротченко.

«Но в итоге его эффективность будет определяться уровнем подготовки украинских пилотов и тем, какие средства поражения будут переданы вместе с самолётами. Однако не стоит ожидать воздушного боя между F-16 и российскими самолётами: для Украины важно взлететь и нанести удар по наземным целям, но у России достаточно средств и возможностей, чтобы обнаружить и уничтожить истребитель в момент взлёта, до выполнения им боевой задачи», — заключил эксперт.