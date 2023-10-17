Военная хроника рассказала о ситуации с аэродромами ВСУ на Украине

С начала осени фиксируется активизация ударов по военным аэродромам на территории Украины, это говорит об усилении систематической работы по отрезанию украинских ВВС от возможности использовать инфраструктуру вблизи линии боевого соприкосновения, сообщает Военная хроника.

«Судя по всему, расчёт сделан на «отодвигание» боеспособной авиации ВВСУ на аэродромы в западной части страны, откуда им придётся преодолевать большее расстояние до линии фронта», — отмечают авторы.

В таком случае самолёты вынуждены будут нести больше топлива и снизить бомбовую нагрузку.

Как напоминает Военная хроника, после серии ударов по аэродромам Долгинцево и Кульбакино в ночь с 16 на 17 октября был нанесён удар по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области.

Предположительно, он использовался как аэродром подскока вместо двух объектов: Долгинцево и Кульбакино, безопасность которых была скомпрометирована ранее.

Несмотря на то что все аэродромы способны принять самолёты истребительной и оперативно-тактической авиации, ни один из них в данный момент не рассматривается как постоянное место базирования. Из-за угрозы ракетных ударов исправные борты МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 постоянно перемещаются с одной площадки на другую.

15 октября Министерство обороны России сообщило, что военные уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области узел связи радиотехнического подразделения украинской армии.