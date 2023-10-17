Военная хроника рассказала о ситуации с аэродромами ВСУ на Украине
- AP
- © Efrem Lukatsky
«Судя по всему, расчёт сделан на «отодвигание» боеспособной авиации ВВСУ на аэродромы в западной части страны, откуда им придётся преодолевать большее расстояние до линии фронта», — отмечают авторы.
В таком случае самолёты вынуждены будут нести больше топлива и снизить бомбовую нагрузку.
Как напоминает Военная хроника, после серии ударов по аэродромам Долгинцево и Кульбакино в ночь с 16 на 17 октября был нанесён удар по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области.
Предположительно, он использовался как аэродром подскока вместо двух объектов: Долгинцево и Кульбакино, безопасность которых была скомпрометирована ранее.
Несмотря на то что все аэродромы способны принять самолёты истребительной и оперативно-тактической авиации, ни один из них в данный момент не рассматривается как постоянное место базирования. Из-за угрозы ракетных ударов исправные борты МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 постоянно перемещаются с одной площадки на другую.
15 октября Министерство обороны России сообщило, что военные уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области узел связи радиотехнического подразделения украинской армии.