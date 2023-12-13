Несбывшиеся мечты: секретарь СНБО Украины заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд

Надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление в этом году, не оправдались, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, старые натовские «учебники» по ведению войны нужно отправить в архивы, а ситуация на фронте для ВСУ очень сложная. Данилов также назвал ошибкой Киева излишний оптимизм в отношении летней и осенней кампании. По последним данным Минобороны РФ, за шесть месяцев так называемого контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения. Эксперты отмечают, что ставка Киева на оружие НАТО провалилась, а своих солдат украинские генералы превратили в расходный материал.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление в 2023 году, не оправдались.

«Надежды были, но они не сбылись», — констатировал Данилов в интервью BBC News в ответ на напоминание журналистов о сказанных им в мае словах. Тогда он охарактеризовал грядущую операцию ВСУ как «историческую возможность».

Секретарь СНБО сообщил, что ситуация на фронте «очень сложная», и сказал, что старые «учебники» по ведению войны, в том числе натовские, «нужно отправить обратно в архивы».

Данилов отметил, что в Киеве были излишне оптимистично настроены в отношении контрнаступления: «Иногда люди ошибаются. Невозможно всю жизнь быть отличником». Он также выразил надежду, что хоть какое-то военное финансирование поступит на Украину.

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Ранее схожие заявления делали и другие высокопоставленные представители киевского режима. Так, главком ВСУ Валерий Залужный в начале ноября в интервью британскому журналу The Economist сказал, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

В свою очередь, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия 28 ноября заявил, что у военного руководства Украины нет плана ведения боевых действий на 2024 год.

Провал контрнаступления

Напомним, силы киевского режима начали наступление на позиции РФ 4 июня. Операция ВСУ широко рекламировалась западными СМИ и политиками, а страны НАТО передали Киеву значительные объёмы вооружений, включая основные боевые танки, которые впервые были использованы украинскими военными, в частности немецкие Leopard.

Однако за время контрнаступления ВСУ не удалось добиться каких-либо значимых военных успехов, при этом они понесли серьёзные потери в живой силе и технике. Как сообщил 1 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала летней кампании армия Украины потеряла свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения.

По словам Шойгу, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. В настоящее время боевые возможности ВСУ значительно снижены, подчеркнул он.

Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок вооружений. В ответ представители стран — членов военно-политического блока заявляли, что Киеву было передано всё необходимое.

Уничтоженный танк ВСУ

РИА Новости

© Сергей Аверин

В вышедшем в начале декабря интервью агентству Associated Press Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло намеченных целей. Он отметил, что Украина ограничена в численности войск, а также заявил о новой фазе конфликта с Россией.

11 декабря газета The New York Times сообщила, что США и Украина разрабатывают новую стратегию боевых действий на 2024 год. По данным издания, Киев выступает за дальнейшее наступление, тогда как Вашингтон советует удерживать уже имеющиеся территории и копить силы, потому что такой военной помощи, как раньше, Запад Украине уже не предоставит.

Вопрос о передаче Киеву новых пакетов военной помощи в следующем году остаётся в подвешенном состоянии из-за политического противостояния между администрацией Джо Байдена и республиканцами в конгрессе США.

12 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что у Вашингтона осталось средств на помощь Украине на пару недель. На этом фоне в США прибыл Владимир Зеленский, чтобы убедить конгресс одобрить выделение денег. Однако после его встречи за закрытыми дверями с американскими законодателями конгрессмен Эрик Шмитт заявил, что Зеленский не сообщил им «ничего нового».

При этом президент США вечером во вторник подписал указ о выделении нового транша на оказание помощи Киеву на $200 млн.

«Сигнал Западу»

Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с RT отметил, что слова секретаря СНБО Украины вписываются в нынешние настроения киевского истеблишмента.

«Данилов не первый украинский политик, который выступает с подобными заявлениями. И прежде всего это сигнал Западу, что нужно принимать какое-то решение: старые поставки и обучение не дали результата, их было недостаточно. На Банковой выход из ситуации видят только в ещё больших финансовых вливаниях и военных поставках, однако западные страны постепенно эти поставки сокращают», — отметил аналитик.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Хроленко констатировал, что провал украинского контрнаступления вызвал лавину взаимных обвинений между Киевом и Западом.

«Украина и её союзники сейчас пытаются свалить вину друг на друга. В Киеве утверждают, что в провале наступления виноваты Вашингтон и НАТО — мало помогали. В НАТО говорят, что это украинские войска неправильно действовали: не по нашим учебникам, не по нашим рекомендациям», — пояснил Хроленко.

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Он предположил, что высказанная Даниловым позиция может говорить о возникновении в украинском политикуме новых претендентов на власть.

«Само появление Данилова в качестве такого аналитика государственного масштаба говорит о том, что хозяева из США могут готовить замену не оправдавшему надежды Зеленскому. Возможно, мы наблюдаем сейчас некую скамейку запасных на пост нового президента Украины, происходят своего рода смотрины», — сказал эксперт.

При этом, по словам Хроленко, контрнаступление ВСУ было обречено на провал.

«Техника идёт в комплексе с учебниками, а система вооружений взаимосвязана с тактикой, со стратегией, и они не существуют в отдельности. Современное оружие — это не какая-то железка, которую можно взять и применить, как тебе заблагорассудится», — подчеркнул он.

Как полагает эксперт, киевский режим делал ставку на «непобедимое натовское оружие».

«Они надеялись, что российские войска, увидев американские БМП и немецкие танки, в панике побегут, оставив и новые регионы, и Крым, а Украина так просто вернётся к границам 1991 года. Такой ничем не подкреплённый оптимизм говорит лишь о низком профессионализме украинских марионеток, которые недостаточно объективно доводят информацию до своих американских хозяев. Украина никак не могла одержать победу над качественно оснащённой и во всех смыслах более обеспеченной российской армией», — подчеркнул Хроленко.

Российские войска

РИА Новости

Тем не менее, несмотря на многочисленные проблемы, украинское командование и дальше будет проводить наступательные операции, считает Иван Коновалов.

«Генералы из Киева постоянно бросают людей в локальные атаки небольшими группами, которые имеют только один смысл — демонстрировать, что ВСУ ещё боеспособны. На большее сил уже нет. При этом поставленная НАТО техника почти не используется. Она либо уже уничтожена, либо бесполезна, либо имеются только штучные экземпляры, которые боятся потерять. Украинский режим превратил вверенный ему украинский народ в расходный материал и просто сжигает сейчас украинскую государственность в обмен на подачки с Запада», — сказал аналитик.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров отметил, что Киев понимает своё бедственное положение и Данилов это показал.

«Единственным выходом из ситуации после неудавшегося «контрнаступа» для украинского руководства остаются переговоры. Но киевский режим во главе с Зеленским отказывается на них идти, а потому будет продолжать боевые действия, только теперь Вооружённые силы РФ пойдут в атаку по всем направлениям», — резюмировал собеседник RT.