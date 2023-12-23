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Nation: США обязаны заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией

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Украина не имеет шансов на победу в конфликте с Россией, поэтому Соединённые Штаты должны заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, говорится в материале издания The Nation.
Nation: США обязаны заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией
  • Gettyimages.ru

Указывается, что Вашингтону «придётся считаться с реальностью», а многомиллиардная военная помощь ВСУ привела к тупиковой ситуации в лучшем случае.

Автор статьи подчеркнул, что США нужно заставить Зеленского провести переговоры, поскольку сам глава киевского режима не сможет этого сделать из-за националистических демонстраций или возможного переворота.

«Более важный и до сих пор не имеющий ответа вопрос заключается в том, на каких условиях украинское и российское правительства могут принять соглашение о прекращении огня, но единственный способ выяснить это — провести переговоры», — написало издание.

Ранее Зеленский заявил об отказе от переговоров с Россией.

Российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

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