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Зеленский заявил об отказе от переговоров с Россией

Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией не актуален

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Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией не актуален.

«Вопрос переговоров с Россией не актуален», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Зеленский отметил, что у украинской стороны есть своя «формула мира» и она будет опираться на неё. Первые пять пунктов этой «формулы», по его словам, уже проработаны.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

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