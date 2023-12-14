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Путин: ВС России улучшают своё положение на линии соприкосновения

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.
Путин: ВС России улучшают своё положение на линии соприкосновения
  • РИА Новости

Об этом он сказал, подводя итоги года.

«Практически по всей линии соприкосновения наши вооружённые силы, скажем скромно, улучшают своё положение», — заявил российский лидер. 

Также Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления Вооружённые силы России уничтожили 747 танков украинской армии и почти 2,3 тыс. бронемашин.

RT ведёт текстовую, а также видеотрансляцию.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что, несмотря на провал контрнаступления украинской армии, Киев сохраняет стратегию на отказ от мирных переговоров с Россией.

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