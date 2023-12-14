Поступило более 2 млн вопросов: Путин подведёт итоги 2023 года

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подведёт итоги 2023 года в формате прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией. Главе государства поступило более 2 млн вопросов от россиян. Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, среди основных тем, интересующих граждан, международная обстановка, специальная военная операция, а также социальная сфера и вопросы здравоохранения.