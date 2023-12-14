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Поступило более 2 млн вопросов: Путин подведёт итоги 2023 года

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Сергей Гусаров
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подведёт итоги 2023 года в формате прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией. Главе государства поступило более 2 млн вопросов от россиян. Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, среди основных тем, интересующих граждан, международная обстановка, специальная военная операция, а также социальная сфера и вопросы здравоохранения.
Поступило более 2 млн вопросов: Путин подведёт итоги 2023 года
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников
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  • 14 декабря 2023

    Пресс-секретарь президента ранее отметил, что на подведении итогов года будут представители зарубежных СМИ как из дружественных, так и из недружественных стран.

    «Все те, кто по-прежнему имеет аккредитацию в МИД (а для иностранных журналистов она обязательна) и продолжает свою работу здесь», — заявил Песков.

  • Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов ранее заявил, что редакция сбора вопросов на прямую линию с президентом готова к вбросу фейков.

    «Конечно, будут фейки, конечно, будут обращения. Но мы для этого и сформировали такую боевую группу, чтобы, соответственно, не дать возможности нашим оппонентам вмешаться в этот процесс. Уверен, так и будет», — приводит его слова РИА Новости.

  • Корреспондент RT Мурад Газдиев показал кадры из зала, где президент подведёт итоги года.

  • Как рассказали ранее в Кремле, в преддверии прямой линии Путин провёл ряд совещаний с руководством администрации, правительством, а также с экономическим и социальным блоками.

    Пресс-секретарь президента отмечал, что на некоторые темы глава государства обращает «очень пристальное внимание и просит заранее проверять».

  • Модераторами прямой линии президента в этом году станут ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что среди основных вопросов, которые волнуют россиян, упомянуты международная обстановка и специальная военная операция. Кроме того, многие вопросы посвящены социальной сфере, вопросам здравоохранения, дорожной инфраструктуры и экономики.

  • В 2023 году большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России проходят в рамках одного мероприятия. В прошлый раз Путин принимал участие в обоих этих форматах в 2021 году — в июне и в декабре.

    Главные цитаты из выступления Путина в рамках прямой линии в 2021 году.

  • Телеканал «Россия 24» накануне сообщил, что число обращений к Владимиру Путину для прямой линии и пресс-конференции вечером 13 декабря превысило 2 млн.

  • Здравствуйте, уважаемые читатели RT! Мы начинаем текстовую трансляцию прямой линии с президентом, которая в этом году объединена с большой пресс-конференцией.

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