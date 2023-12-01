Лавров: для урегулирования по Украине нужно танго, а Киев танцует брейк-данс
- AP
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Об этом Лавров сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье.
Министр подчеркнул, что до сих пор Россия не видела со стороны Киева и «его хозяев» готовности начать урегулирование конфликта.
«Для того чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс», — сказал Лавров.
Ранее российский президент Владимир Путин во время речи на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.
Как утверждал Арахамия, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.