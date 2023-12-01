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Лавров: для урегулирования по Украине нужно танго, а Киев танцует брейк-данс

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.
Лавров: для урегулирования по Украине нужно танго, а Киев танцует брейк-данс
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service telegram channel

Об этом Лавров сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье.

Министр подчеркнул, что до сих пор Россия не видела со стороны Киева и «его хозяев» готовности начать урегулирование конфликта.

«Для того чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс», — сказал Лавров.

Ранее российский президент Владимир Путин во время речи на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

Как утверждал Арахамия, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

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