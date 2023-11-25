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Арахамия заявил, что Джонсон убедил Украину не подписывать мир с Россией

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией, заявил в интервью телеканалу «1+1» глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

«Россияне готовы были закончить войну, если мы возьмём нейтралитет, как Финляндия, и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО... Приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», — цитирует его РИА Новости.

Арахамия отметил, что этого не случилось ещё и потому, что для этого нужно было изменить Конституцию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что украинские власти не подписали проект мирного соглашения с Россией в марте прошлого года во время переговоров в Стамбуле по указу США.

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