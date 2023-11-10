Орбан: Украина в 2022 году не подписала мирное соглашение с Россией по указу США
- AP
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Он рассказал радиостанции Kossuth, что Будапешту это известно из дипломатических и разведывательных источников.
«Мы знаем из всевозможных отчётов и разведывательных источников, что в Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев», — отметил Орбан.
По словам премьера, когда-нибудь эта информация станет известна всему миру.
Также он подчеркнул, что Евросоюз пытался локализовать конфликт на Украине, однако США добились его эскалации и придали ему глобальный характер.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия не желает даже обсуждать вопрос вступления Украины в ЕС.