Орбан: Украина в 2022 году не подписала мирное соглашение с Россией по указу США

Украинские власти не подписали проект мирного соглашения с Россией в марте прошлого года во время переговоров в Стамбуле по указу США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он рассказал радиостанции Kossuth, что Будапешту это известно из дипломатических и разведывательных источников.

«Мы знаем из всевозможных отчётов и разведывательных источников, что в Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев», — отметил Орбан.

По словам премьера, когда-нибудь эта информация станет известна всему миру.

Также он подчеркнул, что Евросоюз пытался локализовать конфликт на Украине, однако США добились его эскалации и придали ему глобальный характер.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не желает даже обсуждать вопрос вступления Украины в ЕС.