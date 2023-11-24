В Киеве заявили, что Украина могла остановить СВО согласием на нейтралитет
«Цель России была додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них», — уверен украинский политик, слова которого приводит «СТРАНА.ua».
По его словам, операция бы остановилась, если бы Украина приняла нейтралитет и дала обязательство, что откажется от курса в НАТО.
Арахамия добавил, что этого не случилось, потому что для этого нужно было изменить Конституцию. Также он заявил, что в Киеве «нет доверия к россиянам».
Он также сообщил, что в Киев тогда приехал британский премьер Борис Джонсон, который выступил за дальнейшие боевые действия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что украинские власти не подписали проект мирного соглашения с Россией в марте прошлого года во время переговоров в Стамбуле по указу США.