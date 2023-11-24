В Киеве заявили, что Украина могла остановить СВО согласием на нейтралитет

Украинский конфликт мог завершиться весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет по примеру Финляндии, считает лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Цель России была додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них», — уверен украинский политик, слова которого приводит «СТРАНА.ua».

По его словам, операция бы остановилась, если бы Украина приняла нейтралитет и дала обязательство, что откажется от курса в НАТО.

Арахамия добавил, что этого не случилось, потому что для этого нужно было изменить Конституцию. Также он заявил, что в Киеве «нет доверия к россиянам».

Он также сообщил, что в Киев тогда приехал британский премьер Борис Джонсон, который выступил за дальнейшие боевые действия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что украинские власти не подписали проект мирного соглашения с Россией в марте прошлого года во время переговоров в Стамбуле по указу США.