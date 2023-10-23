Российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Об этом он сказал в ходе беседы с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передаёт пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидер России изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и покровителей Украины из стран Запада.

В сообщении говорится, что Путин «вновь подтвердил открытость России к диалогу — при выполнении киевскими властями известных российских условий и учёте новых реалий».

В свою очередь, Лула да Силва заявил о необходимости поиска дипломатических путей урегулирования на Украине.

Ранее Путин заявил, что на Украине задумываются о переговорном процессе, это трансформация в правильном направлении, но этого недостаточно.