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Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России

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Российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.
Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе беседы с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передаёт пресс-служба Кремля. 

Отмечается, что лидер России изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и покровителей Украины из стран Запада.

В сообщении говорится, что Путин «вновь подтвердил открытость России к диалогу — при выполнении киевскими властями известных российских условий и учёте новых реалий».

В свою очередь, Лула да Силва заявил о необходимости поиска дипломатических путей урегулирования на Украине.

Ранее Путин заявил, что на Украине задумываются о переговорном процессе, это трансформация в правильном направлении, но этого недостаточно.

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