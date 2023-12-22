«Будем смотреть, что можем конфисковать в ответ»: в Кремле предостерегли Запад от незаконного изъятия российских активов

Попытки США и Европы конфисковать заблокированные за рубежом российские активы могут грозить серьёзными последствиями не только самому Западу, но и мировой финансовой системе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва при этом никогда не оставит в покое тех, кто попробует забрать её деньги, и будет оспаривать в суде подобные решения, а также может ответить зеркально, добавил представитель Кремля. После того как западные страны заморозили резервы России на $300 млрд, ЦБ РФ заблокировал активы инвесторов из недружественных государств на сопоставимую сумму. По мнению экспертов, стороны вряд ли пойдут на взаимную конфискацию в связи с высокими рисками.

Россия «никогда не оставит в покое» тех, кто попытается конфисковать её активы, и будет постоянно оспаривать такое решение, в том числе на международном уровне. Об этом в пятницу, 22 декабря, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, тема незаконного изъятия заблокированных за границей российских активов постоянно находится на повестке дня и в Европе, и в Соединённых Штатах. Между тем подобные инициативы могут серьёзно ударить по всей мировой финансовой системе и не пройдут бесследно для самих США и ЕС, считает представитель Кремля.

«И европейцы, и американцы прекрасно понимают: это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал. В конце концов, если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что мы можем конфисковать в ответ. Если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать», — подчеркнул Песков.

Накануне аналогичное заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Комментируя обсуждаемое в Европе использование доходов от замороженных активов России, министр предупредил, что Москва готова дать симметричный ответ.

«У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах «С». Это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам, те, что составляют обязательства наши перед иностранными контрагентами из недружественных стран. Они все находятся в заморозке, цифры немаленькие, доходы от использования этих средств существенные и также могут быть использованы, если будет принято решение недружественных наших партнёров», — сказал Силуанов в эфире канала «Россия 24».

О ситуации вокруг замороженных на Западе российских активов 21 декабря высказался и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, США вместе с союзниками обсуждают возможную «роль России» в вопросе восстановления Украины по окончании военного конфликта. Впрочем, говорить об использовании заблокированных денег для этих целей «пока слишком рано», добавил представитель американской администрации.

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Хотя Соединённые Штаты пока публично не поддержали изъятие российских средств, в Вашингтоне тем не менее уже разрабатывают для этого правовой механизм, пишет газета Financial Times со ссылкой на документы G7. По информации издания, в последние недели США и ЕС стали активнее обсуждать варианты конфискации части активов Москвы на фоне возникших проблем с выделением новых пакетов помощи Киеву.

Белый дом, в частности, предлагает признать «пострадавшей стороной» всех союзников Украины, которые поддерживали её экономику и вооружённые силы во время боевых действий. Предполагается, что после этого замороженные деньги России можно будет направить Киеву через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.

Власти ЕС тем временем предлагают установить механизм налогообложения доходов от замороженных активов РФ. По информации агентства Bloomberg, это позволит зачислять прибыль от российских средств в европейскую казну для помощи Украине.

Более того, 20 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура ФРГ потребовала изъять активы Москвы на €720 млн и пополнить ими федеральный бюджет. Такое решение в ведомстве объяснили попыткой владельцев этих средств якобы вывести их из-под санкций.

Позже инициативу немецких властей прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, если прежде руководство Германии было «народом вороватым» в политическом плане (когда отказывалось от различных договорённостей), то теперь оно стало таковым в прямом смысле.

«Они сейчас носятся с идеей найти какие-то легальные пути для конфискации российских активов. Или в качестве первого шага конфисковать и направить на Украину прибыль, получаемую ими за счёт этих активов. Европейцы всё-таки ещё сохранили какие-то признаки уважения собственных законов, поэтому медлят с этими решениями. По нашим данным, американцы в закрытых контактах объясняют им, как поменять законы, чтобы взять и всё окончательно своровать. Посмотрим... У нас тоже есть что конфисковать в ответ», — отметил Лавров.

«Перечёркнуты незыблемые постулаты»

Напомним, с 22 февраля 2022 года Соединённые Штаты вместе с ЕС и другими союзниками начали вводить беспрецедентные по своему масштабу экономические санкции против России и за это время одобрили уже более 16 тыс. различных ограничений (по информации специализированной базы данных Castellum.AI). Рестрикции, в частности, коснулись энергетической отрасли, торговли, авиации, банковского сектора и золотовалютных резервов (ЗВР) Центрального банка РФ.

ЦБ сумел частично подготовиться к такому сценарию и за предыдущие несколько лет вывел значительную часть денег из американских активов. Тем не менее западным государствам, в первую очередь европейским, удалось заблокировать около половины российских ЗВР более чем на $300 млрд.

Москва ответила зеркально и запретила иностранцам продавать российские ценные бумаги, а также выводить средства из финансовой системы страны. В результате на территории РФ оказались заблокированы деньги инвесторов и компаний из недружественных государств на сопоставимую сумму.

«Перечёркнуты, казалось, некоторые незыблемые постулаты. Например, право собственности. Европейские юрисдикции, которые ещё недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть. Теперь здесь работает принцип «свой — чужой», как в военных самолётах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсий... Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах. Кому нужны такие правила?» — отмечал ранее президент России Владимир Путин.

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По данным Банка России, к началу 2022 года объём активов регулятора в иностранных валютах и золоте составлял почти $613 млрд. Основной объём международных резервов приходился на долю евро (33,9%), золота (21,5%), юаня (17,1%), доллара (10,9%) и фунта стерлингов (6,2%). Остальные средства были распределены по другим валютам.

На тот момент больше всего российских ЗВР за рубежом было размещено в Китае (16,8%), Германии (15,7%), Франции (9,9%), Японии (9,3%), США (6,4%) и Великобритании (5,1%). Ещё часть средств (15,3%) Центробанк держал на счетах других стран и межгосударственных организаций. Золото при этом по-прежнему остаётся в хранилищах ЦБ на территории России.

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Примечательно, что западные власти долгое время не могли определить, где именно находятся заблокированные ими же российские деньги. Согласно информации FT, часть активов Москвы примерно на €210 млрд оказалась заморожена в Евросоюзе (из них €191 млрд контролирует финансовая группа Euroclear в Бельгии, а €19 млрд — Франция), €7,8 млрд — в Швейцарии, €4,6 млрд — в США, а ещё около €38 млрд — в других странах G7 и Австралии.

«Вероятность конфискации российских активов пока невысока, поскольку существуют значительные юридические и экономические риски. Во-первых, нарушение принципов международного права и договоров подорвёт доверие к Западу. Во-вторых, это создаст опасный прецедент для собственности других иностранных инвесторов», — отметил в беседе с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, конфискация российской собственности без решения суда отпугнёт многих инвесторов и подорвёт доверие к правовым системам государств, которые примут такое решение. Это может спровоцировать массовый вывод капитала, ослабление национальных валют и обвал фондовых рынков на Западе, предположил специалист.

«Поэтому вряд ли западные страны пойдут на столь радикальные меры, учитывая связанные с этим колоссальные риски. Тем не менее российские власти уже предупредили, что в случае необходимости ответят симметрично. Думаю, это правильно... Если зеркальных мер избежать не получится, то их нужно применять. Должен же кто-то остановить этот беспредел», — добавил Антонов.

Вместе с тем, как полагает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, с учётом последних политических событий Запад с вероятностью 50% всё же может решиться на изъятие российских денег. Москве, в свою очередь, при проработке ответных шагов следует действовать осторожно, считает эксперт.

«Нужно будет серьёзно подумать, стоит ли предпринимать именно зеркальные меры. Ведь нам придётся конфисковывать деньги не государств Запада, а частных иностранных инвесторов. В результате доверительное отношение к нам со стороны многих глобальных игроков тоже может пострадать. Речь идёт о крупных международных инвестфондах, которым даже сейчас принадлежит около 60% всех свободно обращаемых акций на российском рынке», — отметил собеседник RT.