Обратная зависимость: почему золото рекордно подорожало на фоне глобального ослабления доллара

На торгах в понедельник, 4 декабря, биржевая стоимость золота впервые за всю историю наблюдений поднималась выше $2,1 тыс. за тройскую унцию. Эксперты связывают это с опасениями инвесторов по поводу усиливающейся напряжённости на Ближнем Востоке. Кроме того, некоторые участники рынка стали активнее покупать драгметалл на фоне глобального ослабления доллара. Впрочем, главной причиной рекордного повышения цен специалисты считают ажиотажный спрос со стороны мировых центробанков. В условиях санкционной политики Вашингтона и рекордного роста госдолга США многие регуляторы начали активнее запасаться золотом вместо американской валюты в попытке обезопасить собственные резервы.

В понедельник, 4 декабря, мировые цены на золото обновили исторический максимум. Во время торгов на нью-йоркской товарной бирже Comex стоимость драгметалла поднималась на 3% и впервые за всё время наблюдений достигала $2152 за тройскую унцию.

Котировки стали уверенно расти ещё в начале октября и за прошедшее время прибавили более 13%. Эксперты отчасти объясняют это обострением палестино-израильского конфликта: традиционно во время усиления политической или экономической неопределённости в мире инвесторы активнее покупают золото в качестве надёжного средства для сбережения денег.

Напомним, 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС начало операцию «Наводнение Аль-Аксы» в ответ на убийства мусульман и «осквернение мечети Аль-Акса в Иерусалиме». Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а группы боевиков проникли на территорию еврейского государства. После этого Иерусалим инициировал операцию «Железные мечи» и стал наносить удары по территории палестинского анклава, а также по целям в Ливане и Сирии.

Через полтора месяца после начала боевых действий Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и Египта смогли договориться о временном перемирии с 24 ноября. Впрочем, уже через неделю стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, и с 1 декабря конфликт вспыхнул с новой силой.

«Очередной виток геополитической напряжённости на Ближнем Востоке стал локальным драйвером для сегодняшнего роста цен на золото. Также участники рынка могли отреагировать на сообщения об атаках на коммерческие судна в Красном море», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв.

С оглядкой на доллар

Кроме того, наблюдаемое удорожание драгоценного металла может быть связано с ослаблением доллара на международном рынке. Такую точку зрения выразила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Между долларом и золотом существует обратная взаимосвязь: если американская валюта дешевеет, то драгметалл, напротив, растёт в цене. И наоборот. За последний месяц индекс доллара (DXY) к корзине других резервных валют упал на 3%, тогда как золото подорожало на 5%. Многие инвесторы и биржевые спекулянты до сих пор считают доллар самым надёжным средством для инвестиций и сбережений, но при его ослаблении начинают массово перекладывать деньги в другой надёжный актив — золото», — пояснила собеседница RT.

Как утверждают эксперты, в последнее время доллар дешевеет на глобальном рынке, поскольку инвесторы ждут изменений в монетарной политике Соединённых Штатов. В частности, игроки рассчитывают на то, что уже в 2024 году Федеральная резервная система США (выполняет функции Центробанка страны) начнёт снижать процентную ставку.

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Отметим, что ещё в 2021 году в США начала стабильно расти инфляция. Тогда введённые на фоне пандемии COVID-19 карантинные ограничения привели к перебоям в поставках целого ряда товаров, а ФРС для поддержки экономики напечатала большой объём ничем не обеспеченных денег, что в итоге вызвало рост потребительских цен. Ситуация усугубилась в 2022 году, когда после введения энергетических санкций против России Штаты столкнулись с удорожанием горючего и ещё более ощутимым разгоном инфляции.

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В попытках обуздать повышение цен Федрезерв стал резко ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП). В результате если в предыдущие несколько лет ставка ФРС находилась около нулевой отметки, то с марта 2022-го американский регулятор поднял её уже 11 раз и довёл до 5,25—5,5%. Достигнутое значение стало самым высоким с января 2001-го.

Традиционно ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий ФРС увеличивается доходность американских гособлигаций. В результате дополнительный приток инвестиций на рынок долговых бумаг США позитивно влияет на динамику доллара.

В настоящий момент американскому регулятору удалось в значительной степени замедлить инфляцию, но высокие процентные ставки начали подталкивать экономику США к рецессии. На этом фоне рынок стал верить в скорое смягчение монетарной политики ФРС, что обычно сопровождается удешевлением доллара.

«Снижение процентных ставок в США, которого глобальные инвестиционные банки ожидают уже во второй половине 2024 года, может ещё больше ослабить доллар и, соответственно, создать почву для продолжения роста цен на золото. Полагаем, что почти весь следующий год котировки продолжат оставаться выше психологической отметки $2 тыс. за тройскую унцию», — предположила Наталья Мильчакова.

Резервный актив

Впрочем, главной причиной стремительного удорожания драгметалла эксперты называют ажиотажный спрос со стороны центральных банков разных стран. Об этом в частности свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (WGC).

По данным организации, за первые девять месяцев 2023 года мировые ЦБ пополнили свои золотые хранилища почти на 800 т. Никогда за всю историю центробанки не приобретали такой крупный объём драгоценного металла с января по сентябрь.

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В III квартале самыми активными покупателями были Китай (78 т), Польша (57 т), Турция (39 т), Индия (9 т), Узбекистан (7 т), Чехия (6 т), Сингапур (4 т), Катар и Россия (по 3 т), а также Филиппины (2 т) и Киргизия (1 т). По словам специалистов, в последнее время всё больше государств начинают рассматривать драгметалл в качестве альтернативы доллару для хранения золотовалютных резервов (ЗВР).

«Наш опрос показал, что 24% центральных банков намерены увеличить свои (золотые. — RT) запасы в ближайшие 12 месяцев. При этом отношение ЦБ к будущей роли доллара (в структуре ЗВР. — RT) стало более пессимистичным, чем в предыдущих исследованиях. Напротив, их взгляды на будущую роль золота оказались оптимистичнее: 62% заявили, что золото будет иметь более значительную долю в общем объёме резервов», — говорилось в майском докладе WGC.

Согласно отчёту, ещё в III квартале 2022 года доллар занимал порядка 51% в мировых ЗВР, а золото — лишь 15%. По оценке WGC, теперь половина мировых центробанков ждут снижения доли американской валюты до 40—50%, а некоторые регуляторы не исключают возможность падения этого показателя ниже 40% в течение следующих пяти лет. В то же время уровень золота в глобальных запасах может подняться до 16—25% (и даже выше), прогнозируют в большинстве ЦБ.