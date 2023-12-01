По меньшей мере 32 погибших: Израиль возобновил бомбардировки сектора Газа и обвинил ХАМАС в нарушении перемирия

В секторе Газа возобновились бомбардировки. По последним данным, уже погибли не менее 32 мирных жителей. При этом Израиль и палестинское движение ХАМАС обвиняют друг друга в нарушении прекращения режима огня. Еврейское государство возвращается к полномасштабным боевым действиям, констатировали в ЦАХАЛ. Выступающий в качестве посредника Катар выразил сожаление из-за действий Израиля, подчеркнув, что они усугубляют гуманитарную катастрофу в регионе. Между тем американские СМИ утверждают, что власти Израиля знали о планах ХАМАС совершить атаку ещё за год до 7 октября, но не восприняли эту информацию всерьёз.

Режим прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС завершился в 08:00 мск.

Израильские власти обвинили оппонентов в нарушении договорённости о перемирии, в частности, в запуске ракеты по территории страны, а также в том, что ХАМАС не освободил заложников по согласованному списку.

«С возобновлением военных действий правительство Израиля подтверждает цели войны: освобождение заложников, уничтожение ХАМАС и обеспечение условий при которых Газа в будущем не будет представлять военной угрозы государству Израиль», — говорится в сообщении.

В заявлении Армии обороны Израиля также указывается, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, после чего израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

При этом член политбюро палестинского движения Усама Хамдан отрицает утверждения израильской стороны о нарушении перемирия, подчёркивая открытость для любых инициатив, направленных на прекращение агрессии.

«Мы серьёзно стремились к перемирию и до сих пор стремимся к нему, даже несмотря на возобновление израильской агрессии», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал интерактивную карту анклава, разделённую на множество зон, где будут отмечаться места, куда палестинцы могут безопасно отправиться и в какие районы возвращаться небезопасно из-за ракетных обстрелов или проведения наземных наступательных действий.

При этом радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источник в израильских политических структурах сообщила, что Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям. Указывается, что переговоры об освобождении заложников не ведутся.

Как передаёт телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский Минздрав, как минимум 32 человека погибли в секторе Газа после возобновления израильских бомбардировок.

В свою очередь, вооружённое крыло движения «Палестинский исламский джихад» палестинско-сирийская группировка «Бригада «Аль-Кудс» сообщила, что в ответ на действия Израиля совершили атаки на населённые пункты еврейского государства.

Переговоры

В свою очередь, AFP со ссылкой на источник утверждает, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа продолжаются при посредничестве Катара и Египта, несмотря на возобновление боевых действий.

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Министерство иностранных дел Катара подтвердило эту публикацию. В своём заявлении страна — посредник в переговорах между сторонами выразила глубокое сожаление из-за возобновления Израилем бомбардировок сектора Газа, подчеркнув, что это усложняет посреднические усилия и усугубляет гуманитарную катастрофу в регионе.

По данным Washington Post, перемирие может быть восстановлено, если ХАМАС обязуется освободить большее число израильских заложников.

Публикации СМИ

Власти Израиля знали о плане боевых действий ХАМАС, который был применён 7 октября, более чем за год до его совершения, утверждает газета The New York Times со ссылкой на документы и переписку.

Издание ознакомилось с 40-страничным документом под названием «Иерихонская стена», в котором подробно описывается преодоление укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз.

«ХАМАС следовало этому плану с поразительной точностью», — подчёркивается в статье.

Документ также содержал подробные сведения о расположении и численности израильских сил, узлах связи и другую конфиденциальную информацию.

Отмечается, что израильские военные и разведчики год назад не восприняли эту информацию всерьёз, посчитав задумку слишком сложной для палестинского движения.

В свою очередь, Wall Street Journal сообщает, что израильская служба внешней разведки «Моссад» по приказу премьер-министра Биньямина Нетаньяху ведёт работу над ликвидацией руководителей ХАМАС по всему миру. В данный момент израильские военные работают над захватом и ликвидацией руководителей движения в Газе, а после окончания боевых действий будут выслеживаться лидеры ХАМАС, проживающие в Ливане, Турции и Катаре.