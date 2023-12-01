RT в Telegram
Подпишись

По меньшей мере 32 погибших: Израиль возобновил бомбардировки сектора Газа и обвинил ХАМАС в нарушении перемирия

Короткая ссылка
Роман Шимаев
В секторе Газа возобновились бомбардировки. По последним данным, уже погибли не менее 32 мирных жителей. При этом Израиль и палестинское движение ХАМАС обвиняют друг друга в нарушении прекращения режима огня. Еврейское государство возвращается к полномасштабным боевым действиям, констатировали в ЦАХАЛ. Выступающий в качестве посредника Катар выразил сожаление из-за действий Израиля, подчеркнув, что они усугубляют гуманитарную катастрофу в регионе. Между тем американские СМИ утверждают, что власти Израиля знали о планах ХАМАС совершить атаку ещё за год до 7 октября, но не восприняли эту информацию всерьёз.
По меньшей мере 32 погибших: Израиль возобновил бомбардировки сектора Газа и обвинил ХАМАС в нарушении перемирия
  • AP
  • © Ariel Schalit

Режим прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС завершился в 08:00 мск.

Израильские власти обвинили оппонентов в нарушении договорённости о перемирии, в частности, в запуске ракеты по территории страны, а также в том, что ХАМАС не освободил заложников по согласованному списку.

«С возобновлением военных действий правительство Израиля подтверждает цели войны: освобождение заложников, уничтожение ХАМАС и обеспечение условий при которых Газа в будущем не будет представлять военной угрозы государству Израиль», — говорится в сообщении.

В заявлении Армии обороны Израиля также указывается, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, после чего израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

При этом член политбюро палестинского движения Усама Хамдан отрицает утверждения израильской стороны о нарушении перемирия, подчёркивая открытость для любых инициатив, направленных на прекращение агрессии.

«Мы серьёзно стремились к перемирию и до сих пор стремимся к нему, даже несмотря на возобновление израильской агрессии», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал интерактивную карту анклава, разделённую на множество зон, где будут отмечаться места, куда палестинцы могут безопасно отправиться и в какие районы возвращаться небезопасно из-за ракетных обстрелов или проведения наземных наступательных действий.

    При этом радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источник в израильских политических структурах сообщила, что Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям. Указывается, что переговоры об освобождении заложников не ведутся.

    Как передаёт телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский Минздрав, как минимум 32 человека погибли в секторе Газа после возобновления израильских бомбардировок.

    В свою очередь, вооружённое крыло движения «Палестинский исламский джихад» палестинско-сирийская группировка «Бригада «Аль-Кудс» сообщила, что в ответ на действия Израиля совершили атаки на населённые пункты еврейского государства.

    Переговоры

    В свою очередь, AFP со ссылкой на источник утверждает, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа продолжаются при посредничестве Катара и Египта, несмотря на возобновление боевых действий.

    Также на russian.rt.com «Абсолютно неприемлемые идеи»: в России выступили против сценария международного контроля над сектором Газа

    Министерство иностранных дел Катара подтвердило эту публикацию. В своём заявлении страна — посредник в переговорах между сторонами выразила глубокое сожаление из-за возобновления Израилем бомбардировок сектора Газа, подчеркнув, что это усложняет посреднические усилия и усугубляет гуманитарную катастрофу в регионе.

    По данным Washington Post, перемирие может быть восстановлено, если ХАМАС обязуется освободить большее число израильских заложников.

    Публикации СМИ

    Власти Израиля знали о плане боевых действий ХАМАС, который был применён 7 октября, более чем за год до его совершения, утверждает газета The New York Times со ссылкой на документы и переписку.

    Также по теме
    «После 7 октября ситуация ухудшилась»: правозащитник — о палестинских заключённых в тюрьмах Израиля
    Директор правозащитной организации Al-Haq Шаван Джабарин в интервью RT рассказал, что палестинских заключённых в израильских тюрьмах...

    Издание ознакомилось с 40-страничным документом под названием «Иерихонская стена», в котором подробно описывается преодоление укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз. 

    «ХАМАС следовало этому плану с поразительной точностью», — подчёркивается в статье.

    Документ также содержал подробные сведения о расположении и численности израильских сил, узлах связи и другую конфиденциальную информацию.

    Отмечается, что израильские военные и разведчики год назад не восприняли эту информацию всерьёз, посчитав задумку слишком сложной для палестинского движения.

    В свою очередь, Wall Street Journal сообщает, что израильская служба внешней разведки «Моссад» по приказу премьер-министра Биньямина Нетаньяху ведёт работу над ликвидацией руководителей ХАМАС по всему миру. В данный момент израильские военные работают над захватом и ликвидацией руководителей движения в Газе, а после окончания боевых действий будут выслеживаться лидеры ХАМАС, проживающие в Ливане, Турции и Катаре.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Дзен
    Ранее на эту тему:
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить