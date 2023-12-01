Армия Израиля опубликовала разделённую на зоны карту сектора Газа для эвакуации

Армия обороны Израиля заявила, что в рамках подготовки к новой фазе боевых действий опубликовала разделённую на зоны карту сектора Газа для помощи населению анклава с эвакуацией.

Об этом говорится на сайте ЦАХАЛ.

«В рамках подготовки новой фазы войны ЦАХАЛ опубликовал карту эвакуационных зон в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Как отметили в израильской армии, карту составили, чтобы облегчить жителям сектора Газа эвакуацию из отдельных районов.

Ранее армия Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.

Позднее израильские военные призвали жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах, который расположен на границе с Египтом.