Армия Израиля опубликовала разделённую на зоны карту сектора Газа для эвакуации
- AFP
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Об этом говорится на сайте ЦАХАЛ.
«В рамках подготовки новой фазы войны ЦАХАЛ опубликовал карту эвакуационных зон в секторе Газа», — говорится в заявлении.
Как отметили в израильской армии, карту составили, чтобы облегчить жителям сектора Газа эвакуацию из отдельных районов.
Ранее армия Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.
Позднее израильские военные призвали жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах, который расположен на границе с Египтом.