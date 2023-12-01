Минздрав Газы сообщил о гибели 32 человек после возобновления обстрелов Израиля

По меньшей мере 32 человека погибли в секторе Газа после возобновления обстрелов израильских войск. Об этом сообщили в Минздраве анклава.

AFP

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«Число жертв массовых убийств израильской оккупации в течение трёх часов после завершения перемирия выросло до 32», — говорится в заявлении. Отмечается, что большинство пострадавших — женщины и дети. Ранее армия Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа. Позднее израильские военные призвали жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах, который расположен на границе с Египтом.