Минздрав Газы сообщил о гибели 32 человек после возобновления обстрелов Израиля
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«Число жертв массовых убийств израильской оккупации в течение трёх часов после завершения перемирия выросло до 32», — говорится в заявлении.
Отмечается, что большинство пострадавших — женщины и дети.
Ранее армия Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.
Позднее израильские военные призвали жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах, который расположен на границе с Египтом.